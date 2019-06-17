Обнаружена пропавшая картина Левитана

Служба национальной безопасности Армении сообщила в понедельник, что правоохранители обнаружили и изъяли картину Исаака Левитана "Этюд. Весенний пейзаж", похищенную более 20 лет назад из Национальной галереи страны.

По данным ведомства, СНБ получил оперативные сведения о том, что двое граждан Армении пытаются продать картину Левитана "Этюд. Весенний пейзаж", украденную более 20 лет назад из Национальной галереи.

"Для раскрытия преступления сотрудники СНБ, Следственного комитета и Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции провели комплексные мероприятия, в результате которых сразу после завершения сделки по продаже указанных картин были задержаны лица, предположительно, причастные к преступлению. У них обнаружены и изъяты указанные картины", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-центре отметили, что в январе 2012 года в СК было возбуждено уголовное дело по факту хищения из залов и кабинета директора Национальной галереи в 1951 -1992 годах десяти музейных экспонатов, в том числе холста Левитана. По данным ведомства, преступление тогда не было раскрыто, похищенные музейные экспонаты найти не удалось, а производство по уголовному делу было приостановлено.