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Обнаружена пропавшая картина Левитана 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Служба национальной безопасности Армении сообщила в понедельник, что правоохранители обнаружили и изъяли картину Исаака Левитана "Этюд. Весенний пейзаж", похищенную более 20 лет назад из Национальной галереи страны.
По данным ведомства, СНБ получил оперативные сведения о том, что двое граждан Армении пытаются продать картину Левитана "Этюд. Весенний пейзаж", украденную более 20 лет назад из Национальной галереи.
"Для раскрытия преступления сотрудники СНБ, Следственного комитета и Главного управления по борьбе с организованной преступностью полиции провели комплексные мероприятия, в результате которых сразу после завершения сделки по продаже указанных картин были задержаны лица, предположительно, причастные к преступлению. У них обнаружены и изъяты указанные картины", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В пресс-центре отметили, что в январе 2012 года в СК было возбуждено уголовное дело по факту хищения из залов и кабинета директора Национальной галереи в 1951 -1992 годах десяти музейных экспонатов, в том числе холста Левитана. По данным ведомства, преступление тогда не было раскрыто, похищенные музейные экспонаты найти не удалось, а производство по уголовному делу было приостановлено.
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Комментарии
Происшествия , Общество , Исаак Левитан , СКР , РИА Новости , Армения
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