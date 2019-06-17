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Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Московский таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку и пообещал жениться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Девушка вызвала такси рядом со станцией метро "Каширская". Во время поездки водитель пытался ее разговорить и узнать, сколько ей лет и есть ли у нее молодой человек или муж.
Неожиданно таксист припарковался в безлюдном месте и изнасиловал пассажирку. Затем он пообещал потерпевшей жениться и оставил ей номер телефона.
На следующий день мужчина приехал к ней домой и познакомился с матерью, которой он также сообщил о намерении вступить в брак. Спустя несколько дней он перестал выходить на связь. В свою очередь, обманутая девушка решила обратиться в правоохранительные органы.
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