Московский таксист изнасиловал пассажирку и пообещал жениться, сообщили СМИ

Московский таксист изнасиловал 19-летнюю пассажирку и пообещал жениться. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Девушка вызвала такси рядом со станцией метро "Каширская". Во время поездки водитель пытался ее разговорить и узнать, сколько ей лет и есть ли у нее молодой человек или муж.

Неожиданно таксист припарковался в безлюдном месте и изнасиловал пассажирку. Затем он пообещал потерпевшей жениться и оставил ей номер телефона.