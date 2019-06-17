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Калининградец на спор залез в трубу и застрял на полдня 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Росгвардии спасли жителя Калининграда, который на спор залез в бетонную трубу и застрял на семь часов.
«В Калининграде на пульт дежурного вневедомственной охраны поступило сообщение, о том, что на одной из улиц областного центра в бетонной трубе застрял мужчина. Прибыв на указанное место, росгвардейцы обнаружили в бетонной трубе застрявшего гражданина. Силами наряда вневедомственной охраны мужчину вызволили из бетонной ловушки»,
— говорится в группе «Управление Росгвардии по Калининградской области» социальной сети «ВКонтакте».
После того, как мужчину вызволили из трубы, сотрудникам Росгвардии удалось выяснить, что мужчина залез туда на спор. Лишь через семь часов его случайно обнаружили местные жители и обратились за помощью.
После осмотра сотрудниками скорой мужчину госпитализировали.
Ранее в Сети появилось видео, на котором видно, как большой рыжий кот застрял в стене детского сада после прыжка.
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Комментарии1
Происшествия , Росгвардия , Калининград
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