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Зампредставитель МВД России в Китае стал жертвой таксиста 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве ограбили заместителя представителя МВД России в КНР Юрия Белкина. Об этом в понедельник, 17 июня, сообщает Рен ТВ.
По данным издания, инцидент произошел утром 14 июня, когда подполковник полиции Белкин ехал на такси в сторону аэропорта Шереметьево. Водитель остановился на Севастопольском проспекте и пассажир ненадолго отошел от машины. Вернувшись, он обнаружил, что такси с его личными вещами, деньгами и документами нет на месте.
По подозрению в совершении преступления был задержан 59-летний мужчина. Возбуждено уголовное дело по статье 161 («Грабеж») УК РФ.
30 апреля сообщалось, что в Москве таксист избил и попытался изнасиловать пассажирку, которая оказалась мастером спорта России по художественной гимнастике. Девушка смогла сбежать, оставив в машине сумку, из которой нападавший украл вещи на сумму более 30 тысяч рублей.
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Происшествия , Криминал , Аэропорт Шереметьево , МВД , РЕН ТВ , Китай , Москва
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