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СМИ: Неизвестный сообщил о минировании телецентра «Останкино» 

RT на русском + ещё 2 17 июня 2019
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Неизвестный отправил на электронную почту телецентра «Останкино» сообщение о минировании здания.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
«На электронную почту телецентра «Останкино» по адресу: ул. Академика Королёва, д. 12 поступило сообщение с угрозой взрыва», — сказал собеседник.
Уточняется, что проверка помещений здания в настоящий момент ведётся без эвакуации сотрудников.
4 июня полицейские уже проверяли информацию об угрозе взрыва в здании телецентра «Останкино» на ул. Академика Королёва в Москве.
В мае ИА «Удмуртия» сообщало, что житель Воткинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о минировании.
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Происшествия , ТТЦ "Останкино"
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