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Певец поджег квартиру в Москве ради мести 

Рамблер 1 час назад
Фото: скриншот Youtube
Певец Ризван Алиев отправлен под домашний арест по обвинению в поджоге квартиры своего бывшего друга столичного массажиста Марта Авилова, сообщает Telegram-канал Baza. Артист таким образом отомстил за обидные комментарии в Сети.
По данным автора сообщения, дружба между Алиевым и Авиловым прекратились по инициативе певца. После расставания массажист стал преследовать артиста в социальных сетях, при этом в комментариях переходя на личные оскорбления и рассказывая подробности их взаимоотношений.
Отмечается, что Алиев пытался решить вопрос миром: несколько раз призывал бывшего друга остановиться. Однако, когда переговоры не дали результатов, перешёл к угрозам. Позже Авилов рассказал полицейским, что певец обещал с ним «расправиться».
25 мая массажиста вызвали на выездной сеанс. Однако вызов оказался ложным, поскольку квартира оказалась закрыта, а на звонки никто не отвечал. Вернувшись домой, Авилов обнаружил, что его квартира горит. Эксперты выяснили, что это был поджог, а массажист впоследствии обнаружил, что у него был похищен сейф с золотыми изделиями. О взаимоотношениях с Алиевым Авилов рассказал полицейским. Правоохранители задержали певца, который сознался в преступлении. При этом артист рассказал, что похищенное золото зарыл в лесу. На текущий момент драгоценности найти не удалось. На время расследования Алиева поместили под домашний арест.
Комментарии2
Происшествия , Ризван Алиев , Москва
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