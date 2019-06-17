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В Петербурге пытались поджечь католическую церковь 

ТАСС + ещё 3 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Находящуюся на ремонте католическую церковь во имя Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы в Петербурге на Минеральной улице пытались поджечь в понедельник утром при помощи зажигательной смеси, сообщили ТАСС в городском управлении МЧС.
"В двухэтажном сооружении церкви, находящемся на капитальном ремонте, женщина совершила попытку поджога при помощи зажигательной смеси",
— сказал представитель ведомства.
Он добавил, что попытка поджога было совершена около 5:30 мск. Пожар был оперативно потушен, в результате инцидента никто не пострадал.
Здание церкви, согласно данным городского комитета по охране памятников, является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в 1857-1858 годах и достроено в 1877-1879 годах.
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Происшествия , Католическая церковь , МЧС , ИТАР-ТАСС , Санкт-Петербург
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