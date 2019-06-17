«Индийский Гудини» пропал во время трюка

Популярный в Индии иллюзионист Чанчал Лахири пропал без вести во время исполнения трюка в реке Ганг, пишет РИА «Новости».

Лахири, известный под псевдонимом «волшебник Мандрейк», должен был выпутаться из цепей и веревок, находясь в ящике под водой в реке Ганг в районе Калькутты . По истечении назначенного срока волшебник так и не появился на поверхности.

Накануне полиция и спасатели начали операцию по поиску Лахири, но ее пришлось прервать с наступлением темноты. Полицейские считают, что иллюзиониста унесло течением, поэтому водолазы не смогли его обнаружить даже на большой глубине.

Это не первый раз, когда Лахири выполняет опасные фокусы под водой. Более 20 лет назад он уже опускался на дно реки запертым в стеклянном ящике, из которого должен был незаметно выбраться, а в 2002 году выбирался из клетки.