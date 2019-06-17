Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ

Комсомольске-на-Амуре учительницу начальных классов, ударившую ученика, приговорили к обязательным работам, передает РИА "Новости".

В ноябре прошлого года учительница с 24-летним стажем ударила второклассника за то, что он мешал вести урок. Было возбуждено уголовное дело. Однако родители написали в защиту педагога коллективное письмо. Второклассника, который поле этого ударил другую учительницу стулом, перевели на домашнее обучение.

Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.