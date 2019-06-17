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Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Комсомольске-на-Амуре учительницу начальных классов, ударившую ученика, приговорили к обязательным работам, передает РИА "Новости".
В ноябре прошлого года учительница с 24-летним стажем ударила второклассника за то, что он мешал вести урок. Было возбуждено уголовное дело. Однако родители написали в защиту педагога коллективное письмо. Второклассника, который поле этого ударил другую учительницу стулом, перевели на домашнее обучение.
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
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