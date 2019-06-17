Российскую учительницу наказали за избиение ученика

Суд приговорил к 200 часам обязательных работ учительницу школы №37 в Комсомольске-на-Амуре , которая в ноябре прошлого года избила школьника. Об этом сообщается на сайте управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что 50-летнюю Татьяну Лескову признали виновной по статье 156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, связанное с жестоким обращением с несовершеннолетним»). Женщина свою вину не признала.

Местному управлению образования внесли представление. Следственные органы также предложили принять меры по «повышению стрессоустойчивости педагогов».

14 ноября 2018 года на YouTube появилась видеозапись, на которой учительница избивает ученика в школьном коридоре. На размещенных в сети кадрах было видно, как женщина вытаскивает школьника из класса за шиворот и начинает его бить. Когда об этом стало известно СМИ, педагога отстранили от работы, и завели на нее дело.

Позже на сайте Change.org была опубликована петиция в поддержку Лесковой. Ее авторы утверждали, что у женщины многолетний стаж работы и хорошие рекомендации. Они посчитали, что педагог не избивает ученика, «а применяла меры воспитательного характера» и не намеревалась нанести вред здоровью мальчика. Петицию на момент написания заметки подписали почти 3,5 тысячи человек.