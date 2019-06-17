Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Прямая линия» начинает действовать: в Белгороде арестовали директора НПЗ после жалобы рабочих 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: ТАСС
На "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило более 778 тысяч обращений. Их приём продолжается. Россияне обращаются к главе государства с самыми разными проблемами — ЖКХ, газификация населённых пунктов, здравоохранение, образование, экология, развитие малого и среднего предпринимательства.
Больше половины обращений — телефонные звонки. Их больше 460 тысяч. Много СМС. Их прислали уже почти 202 тысячи. Третий по популярности способ — письма на сайт: 31 тысяча. Очередная прямая линия состоится в этот четверг. Отвечать на вопросы Владимир Путин начнёт ровно в полдень, напоминает телеканал "Россия 24".
На некоторые обращения, поступившие на прямую линию, не дожидаясь выхода программы в эфир, уже отреагировали правоохранительные органы. Так, в Белгороде арестован генеральный директор местного НПЗ Олег Майоров. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, под стражу он был взят после того, как в соцсетях появилось видообращение сотрудников завода к президенту. Они жаловались на колоссальную задолженность по зарплате — более 21 миллиона рублей.
После ареста руководителя предприятия работники завода опубликовали ещё одно видеообращение. В нём отметили, что просили погасить задолженность, а не посадить гендиректора. В сложившейся ситуации люди обвинили собственников НПЗ.
Вести.Ru: последние новости
Десять человек пострадали из-за попадания лайнера в зону турбулентности. Видео В Испании обнаружена убитой 13-летняя девочка из России Массовая драка с убийством в Чемодановке: версия цыган
Комментарии
Происшествия , Владимир Путин , МВД , Белгород
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стрельбу открыли на параде с 2 млн участников2
Названа причина гибели солдат на Украине6
США приготовились к массированному удару по Ирану183
Ответ США: РФ готовится к изменениям закона о ДРСМД
Иран решил поставить Запад на колени4
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение