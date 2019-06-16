Разворотило плиты: в Киеве прогремел взрыв

В ночь на 16 июня в центре Киеве произошел мощный взрыв, полностью разрушивший три кирпичных гаража и выбивший стекла в домах. По предварительной версии, в одном из гаражей взорвался газовый баллон — там хранили свои вещи владельцы сети кофейных машин. При этом некоторые жители дома сразу после ЧП на всякий случай собрали теплые вещи, взяли домашних животных и вышли на улицу.

В ночь на 16 июня в самом центре Киеве на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская произошел мощный взрыв, полностью разрушивший три кирпичных гаража.

По словам местных жителей, после сильнейшего взрыва, который также выбил стекла в близлежащих домах, по улице стал стремительно распространяться едкий запаха газа.

Предварительной причиной произошедшего является взрыв газового баллона в одном из гаражей — там хранили свои вещи владельцы сети кофейных машин.

При этом некоторые жители дома сразу после ЧП не учли бытовую версию взрыва и на всякий случай собрали теплые вещи, взяли домашних животных и вышли на улицу.

По сообщениям киевлян, взрыв был слышен даже на расстоянии 5 км. Сейчас на месте работают наряды полиции, служб спасения и технических работников, передает НСН.

«Взрывом разворотило толстые бетонные плиты толщиной более 20 см. А облако пыли поднялось на высоту почти в 100 метров», — говорится в сообщении местных экстренных служб.

Накануне в селе Лиманское Одесской области во дворе жилого дома взорвалась граната. В результате никто не пострадал. О произошедшем сообщил сам владелец дома, который услышал громкий хлопок и вызвал полицию.

На место выезжала следственно-оперативная группа подразделения, взрывотехники и кинологи. Во дворе, недалеко от забора, обнаружены следы от взрыва гранаты РГД-5 — воронка и остатки щебня.

Неделей ранее экс-участник так называемой антитеррористической операции в Донбассе (АТО) взорвал боевую гранату на пляже, расположенном в селе Великие Бучки Сахновщинского района Харьковской области. Инцидент произошел на территории пляжа, на котором отдыхали местные жители.

Как рассказали очевидцы происшествия, гранату взорвала группа молодых людей, находившихся в нетрезвом состоянии. Среди них был и экс-участник АТО, который размахивал боевым припасом. К счастью, никто из находившихся на пляже людей не пострадал, передает ФАН.

В середине нынешнего месяца в городе Днепр полицейские задержали 52-летнюю женщину, которая продавала гранаты Ф-1 с запалами прямо в подземном переходе.

Более того — после задержания полиция провела обыск и в квартире женщины, в ходе которого нашла два рабочих гранатомета РПГ-26. Эта «продавщица» уже была ранее осуждена за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. На нее возбудили уголовное дело.

Чуть ранее в Запорожье сотрудники СБУ задержали жителя Донецкой области, который хотел организовать взрыв в жилом районе, использовав 1,5 кг пластида.

«Взрывчатку, которая содержала около 1,5 кг пластида, он заложил в мусорный бак в жилом районе Запорожья.

После того, как преступник ушел, взрывное устройство обезвредили. Преступник же вернулся в свое временное жилище, где сделал телефонный звонок, который должен был активировать взрывчатку, но, не увидев по ТВ новостей о взрыве, вернулся на место, где его и задержали», — сообщили правоохранители.

В прошлом месяце в одном из частных домов Киева произошел взрыв — сдетонировало сделанное молодыми людьми взрывное устройство. По данным полиции, четыре парня пока собирались на рыбалку, сделали взрывное устройство с использованием 400 г тротила. В результате взрыва погиб один молодой человек, а трех его друзей госпитализировали с ранениями различной степени тяжести.

В апреле нынешнего года в нескольких сантиметрах от ограды посольства Российской Федерации в Киеве раздался громкий хлопок. Об этом сообщало киевское управление национальной полиции Украины на своем официальном сайте.

На место происшествия сразу же прибыли сотрудники киевской полиции. Они произвели осмотр ближайших зданий, дворов и переулков на Воздухофлотском проспекте Соломенского района в поисках возможных террористов.

Вскоре с сотрудниками Нацполиции связались работники «Киевэнерго» и разъяснили причину взрыва.

Оказалось, случился разрыв высоковольтного кабеля, который принадлежит Юго-Западной железной дороге.

Он проложен вдоль посольской ограды и ведет к вокзалу Киев-Пассажирский, расположенному неподалеку от дипучреждения. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе столичного управления Национальной полиции Украины.

Несколькими днями ранее в Киеве неизвестный взорвал иномарку офицера украинских спецслужб, сообщили в СБУ. Подрывной механизм дал сбой и сработал раньше, чем предполагалось. В результате злоумышленник с тяжелыми травмами был госпитализирован.

Взорванным автомобилем пользовался офицер главного управления разведки министерства обороны Украины. Он принимал активное участие в Операции объединенных сил в Донбассе. Офицер не пострадал, так как в момент взрыва в машине его не было.