Раскрыты подробности взрыва в центре Киева

Владельцы кофеен хранили газовые баллоны в гаражах в Киеве , где прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей.

В результате взрыва, который случился в ночь с 15 на 16 июня на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская в Киеве, рухнули три гаража.

Осколки кирпичей разлетелись на десятки метров, повредили припаркованные автомобили. Также взрывной волной выбиты двери и окна в домах в непосредственной близости от эпицентра.

Жильцы домов рассказали корреспонденту ТСН, что владельцы кофейных машин арендовали в этом районе несколько гаражей, в которых не только оставляли автомобили, но и хранили оборудование, в числе которого были баллоны с газом.

Взрыв повредил газовую трубу — сразу после происшествия был слышен сильный запах этого топлива. Специалистам пока не удалось установить причину ЧП.

Сейчас на месте работают несколько десятков спасателей — они разбирают завалы.

По предварительным данным, никто из людей не пострадал.