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Раскрыты подробности взрыва в центре Киева 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Владельцы кофеен хранили газовые баллоны в гаражах в Киеве, где прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил телеканал ТСН со ссылкой на местных жителей.
В результате взрыва, который случился в ночь с 15 на 16 июня на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская в Киеве, рухнули три гаража.
Осколки кирпичей разлетелись на десятки метров, повредили припаркованные автомобили. Также взрывной волной выбиты двери и окна в домах в непосредственной близости от эпицентра.
Жильцы домов рассказали корреспонденту ТСН, что владельцы кофейных машин арендовали в этом районе несколько гаражей, в которых не только оставляли автомобили, но и хранили оборудование, в числе которого были баллоны с газом.
Взрыв повредил газовую трубу — сразу после происшествия был слышен сильный запах этого топлива. Специалистам пока не удалось установить причину ЧП.
Сейчас на месте работают несколько десятков спасателей — они разбирают завалы.
По предварительным данным, никто из людей не пострадал.
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Происшествия , В мире , Украина , Киев
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