Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семь человек задохнулись насмерть при чистке канализации 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
В индийском штате Гуджарат семь человек погибли во время чистки канализации, передает «Би-Би-Си».
Инцидент произошел в отеле «Даршсан», расположенном в селении Фартикуи. Чистку проводил один из местных рабочих. После его длительного отсутствия трое ассенизаторов и трое сотрудников отеля решили спуститься в септик, чтобы найти пропавшего. В результате все шестеро насмерть отравились токсичным газом. Их тела и тело первого рабочего были обнаружены местными аварийными службами спустя три часа.
Владелец отеля задержан, ему предъявлены обвинения по уголовному делу.
Сообщается, что в течение десяти лет в Индии таким образом погибли 1,8 тысячи ассенизаторов.
Последние новости
США усилили кибератаки на российскую энергосистему В ДТП под Воронежем погибли восемь человек Желавших уехать в Канаду россиян переселят
Происшествия , BBC News
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В центре Киева прогремел мощный взрыв16
Крах союзного государства? К чему пришли Москва и Минск10
Зеленский с охранниками убежал в фонтан161
«Они не политики, им не нужна любовь народа»
Шепелев назвал причину ненависти к семье Фриске1
Видео
00:57
Появилось видео жесткой посадки в Краснодаре
Происшествия
02:04
Максим Соколов дал показания по делу об убийстве матери
Происшествия
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
04:13
Новый премьер Молдавии сделала заявление об РФ
В мире Политика
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
00:42
Довели до катастрофы: на Украине ЧС из-за нехватки газа
В мире Статьи
02:26
Кнайсль рассказала, как предложила Путину «нечто забавное»
В мире Европа
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
01:18
Ситуация в Косово: шанс для Сербии или ловушка для РФ?
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение