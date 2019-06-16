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В центре Киева прогремел мощный взрыв 

Lenta.ru + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
В жилом доме в Киеве прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает «Телевизионная служба новостей» канала «1+1».
Взрыв зафиксирован на пересечении улиц Бульварно-Кудрявская и Тургеневская. Информация о пострадавших отсутствует. По предварительным данным, в здании произошел хлопок бытового газа, в результате чего обрушилась часть стены одного из рядом стоящих домов. Кроме того, в соседних домах выбило все окна. Отмечается, что сам взрыв был слышен с расстояния в три километра.
К месту происшествия прибыли бригады скорой помощи и Киевской службы спасения. По словам очевидцев, облако пыли после взрыва поднялось на высоту около 100 метров.
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