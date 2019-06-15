Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна 

Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
"Постановлением Тверского суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 августа ", — сказал собеседник агентства.