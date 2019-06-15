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Суд отправил под домашний арест бизнесмена Худояна 

ТАСС 57 минут назад
Фото: ТАСС
Тверской суд Москвы отклонил ходатайство о заключении под стражу и отправил под домашний арест владельца компании Optima Development Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей, сообщили в субботу ТАСС в суде.
"Постановлением Тверского суда Москвы отклонено ходатайство следствия об избрании в отношении обвиняемого Худояна меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 14 августа ", — сказал собеседник агентства.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Москва
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