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На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ 

Рамблер + ещё 3 24 минуты назад
Фото: ssu.gov.ua
На Украине пресекли незаконную перекачку дизтоплива с российской территории. Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), незаконный подземный трубопровод находился на участке государственной границы в Луганской области в районе одного из поселков Новопсковского района. Он выходил во двор частного дома. Контрабандисты забирали там дизельное топливо.
А затем его в специальные емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) складировали на территории заброшенного завода. Далее по фиктивным договорам продавали фермерам.
Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ. Все это на общую сумму в 500 тысяч гривен (около 1,2 миллиона рублей). Трубопровод был демонтирован.
«В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 204 Уголовного Кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению и привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщается на сайте ведомства.
Комментарии24
Происшествия , СБУ
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