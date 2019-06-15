На Украине обнаружили трубу по перекачке топлива из РФ

На Украине пресекли незаконную перекачку дизтоплива с российской территории. Как сообщает Служба безопасности Украины (СБУ), незаконный подземный трубопровод находился на участке государственной границы в Луганской области в районе одного из поселков Новопсковского района. Он выходил во двор частного дома. Контрабандисты забирали там дизельное топливо.

А затем его в специальные емкости для хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ) складировали на территории заброшенного завода. Далее по фиктивным договорам продавали фермерам.

Сотрудники СБУ изъяли оборудование для перекачки ГСМ, цистерну емкостью в 24 кубометра и 15 тысяч литров дизельного топлива, отмечается на сайте СБУ. Все это на общую сумму в 500 тысяч гривен (около 1,2 миллиона рублей). Трубопровод был демонтирован.