Летчики-испытатели повторят заход на посадку сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

В подмосковном Жуковском летчики-испытатели на самолете-лаборатории SSJ полностью воссоздадут заход на посадку разбившегося в Шереметьево самолета. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

По словам собеседника агентства, эксперимент могут провести летчики ГСС (АО «Гражданские самолёты Сухого») в Летно-исследовательском институте имени Громова.

Предполагается, что данные полета помогут специалистам МАК и госкомиссии сделать выводы о причинах катастрофы. При этом источник сообщил, что официальной просьбы о реконструкции полета от госкомиссии по расследованию произошедшего не поступало.

Ранее, 14 июня, МАК опубликовал предварительный отчет о катастрофе пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в московском аэропорту Шереметьево. Из отчета следует, что после попадания в SSJ-100 молнии — на фюзеляже были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии, — у самолета отключился автопилот и была нарушена связь. Также в документе сказано, что замечаний от экипажа по работе систем воздушного судна в предыдущем полете не было. Подтверждено, что при приземлении самолет совершил три касания о взлетно-посадочную полосу.