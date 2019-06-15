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В Центре Москвы полиция проводит профилактический рейд 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: В А Т А Л Э Н Д/Вконтакте
Источник в столичных правоохранительных органах сообщил, что в пятницу, 14 июня, вечером на расположенной в центре Москвы Хохловской площади сотрудники полиции в рамках проведения профилактического рейда задержали несколько человек.
Среди задержанных — актер популярного сериала "Универ" Андрей Гайдулян. К настоящему времени после проведения профилактической беседы он уже отпущен. Причиной задержаний молодых людей стало распитие алкогольных напитков в общественном месте, задержанные доставляются в отдел полиции для составления протоколов о нарушении административного кодекса, передает ТАСС.
После реконструкции Хохловская площадь и расположенное на ней общественное пространство с амфитеатром и фрагментом древней стены Белого города, известное как "Яма", пользуются популярностью среди молодежи.
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Происшествия , Андрей Гайдулян , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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