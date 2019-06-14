«Ужасно и бессмысленно»: чемпиона России застрелили в США

Российский сноубордист Дмитрий Кольцов был застрелен в США незнакомым ему мужчиной, с которым вступил в небольшую словесную перепалку. Также неизвестный попытался убить приятеля Кольцова, однако тому удалось увернуться. Подозреваемого в убийстве задержали на следующий день. Им оказался 30-летний американец, который сбежал из дома с пистолетом и какое-то время числился без вести пропавшим. Ранее он также имел проблемы с наркотиками, однако полиция посчитала его безобидным и быстро прекратила поиски.

Лос-Анджелесе средь бела дня был застрелен сноубордист Дмитрий Кольцов — бывший чемпион России , выступавший за сборную страны с 2007 года.

31-летний спортсмен прогуливался по улице с приятелем, когда неожиданно вступил в перепалку с неизвестным мужчиной, который проезжал мимо на машине.

В данный момент неизвестно, кто именно стал инициатором конфликта, однако после краткого разговора по Кольцову открыли огонь из пистолета.

По информации LA Times, спустя 20 минут спортсмен скончался от полученных ранений. Новость об его гибели уже подтвердило посольство России в США.

«Консульский отдел посольства выясняет обстоятельства произошедшего, направил запросы американским властям. Поддерживаем связь с родственниками Дмитрия Кольцова», — цитирует представителя посольства РИА «Новости».

При этом стрелявший попытался убить и спутника Кольцова, однако тот сумел увернуться и не получил никакой травмы.

После этого агрессор скрылся с места происшествия, но не прекратил преступных действий. Спустя всего час мужчина выстрелил в затылок ничего не подозревающего шерифа Джозефа Солано, когда тот проводил время в местном кафе.

Полицейский был не при исполнении, так что ничто не выдавало в нем представителя правоохранительных органов . На нем не было ни формы, ни значка.

Врачи два дня боролись за его жизнь, однако в конце концов мужчина скончался.

Мотивы убийцы в обоих случаях до сих пор остаются неизвестными. Он не пытался ограбить никого из погибших.

Преступник был задержан на следующий день, 11 июня, когда он уже уехал из Лос-Анджелеса в другой город — Лонг-Бич. Молодой человек позвонил своему отцу в штат Юта и признался, что «убил кое-кого в Южной Калифорнии».

Так полиция вышла на след убийцы — им оказался 30-летний Ретт Маккинзи Нельсон, который за две недели до происшествия, 25 мая, покинул на машине свой дом и 28 мая был объявлен без вести пропавшим.

Его родные сообщили, что, уезжая из дома, Нельсон прокричал странные слова: «Я либо сделаю это самостоятельно, либо умру!»

Никто из близких тогда не понял, что имел в виду мужчина. Когда он за несколько дней так и не появился дома, они обратились в полицию, и молодого человека начали искать. Однако 5 июня в правоохранительных органах решили прекратить поиски, посчитав, что Ретт в любом случае не причинит вреда себе или кому-либо еще и рано или поздно вернется домой.

При этом известно, что ранее мужчина имел проблемы с наркотиками.

Так, он два раза попадал под арест из-за проблем с запрещенными веществами, а однажды даже был пойман за рулем в состоянии наркотического опьянения. Правда, эти инциденты произошли довольно давно — в 2011-12 годах, а эпизод с вождением относится к 2014-му.

Видимо, по этой причине полиция не посчитала его опасным и быстро прекратила его поиски, хотя всего несколько дней назад он пропал без вести с пистолетом.

Близкие Нельсона также заявили, что и представить себе не могли, что он способен на убийство.

«Он никогда не был склонен к насилию. Мы верили, что он носит оружие только для самозащиты, — сказал один из родственников обвиняемого в беседе с полицейскими.

— Что касается его странной фразы перед отъездом, то мы подумали, что он лишь имеет в виду, что хочет добиться самостоятельности».

При этом близкие Нельсона признались, что в последнее время все же начали подозревать что-то неладное. В частности, они предполагали, что у Ретта произошел рецидив в отношениях с наркотиками. 4 июня семья даже сообщила об этом полиции, однако поиски мужчины все равно были прекращены.

Шесть дней спустя Ретт совершил два убийства. Кроме того, в правоохранительных органах подозревают, что это не единственный случай, когда Нельсон преступил закон.

Стражи порядка пытаются в данный момент установить, имеет ли убийца отношение к вооруженным ограблениям супермаркетов, произошедшим в городе Сан-Диего в период с 7 по 9 июня.

Во всех случаях злоумышленник дожидался ночи и угрожал пистолетом дежурящему продавцу. Забирая разные суммы денег наличными, он успешно скрывался от полиции.

Отец Нельсона, Брэдли, уже принес извинения за содеянное сыном в публичном заявлении.

«Наша семья опустошена из-за новости о том, что Ретт совершил ужасное и бессмысленное нападение в Лос-Анджелесе.

На наш взгляд, что предприняли все возможное, чтобы предупредить Ретта от нанесения вреда себе или кому-либо другому, но, несмотря на наши старания, мы не сумели найти его до того, как он совершил это преступление», — говорится в заявлении отца.

По данному делу уже прошло первое заседание суда. Нельсон не проронил на нем ни слова.