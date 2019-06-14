Стрельба блогерши в Чечне вызвала скандал

МВД Чечни проведет проверку после появления в соцсетях видеоролика со стреляющей блогершей из Северной Осетии Маликой Джикаевой.

Как сообщается в официальном аккаунте республиканского МВД в Instagram, проверку инициировал глава МВД Чечни Руслан Алханов.

«Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.

Предположительно, ролик был снят на территории Чеченской республики. На видео Джикаева, одетая в полицейскую форму, стреляет из огнестрельного оружия.

В МВД сообщили, что в отношении героини ролика будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.

Малика Джикаева ведет популярный на Северном Кавказе блог в Instagram и известна своими одиозными поступками. В 2018 году она устроила драку в хиджабах со спортсменкой из Дагестана.