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Стрельба блогерши в Чечне вызвала скандал 

Рамблер + ещё 5 25 минут назад
МВД Чечни проведет проверку после появления в соцсетях видеоролика со стреляющей блогершей из Северной Осетии Маликой Джикаевой.
Как сообщается в официальном аккаунте республиканского МВД в Instagram, проверку инициировал глава МВД Чечни Руслан Алханов.
«Главой МВД по ЧР Русланом Алхановым дано поручение сотрудникам собственной безопасности ведомства провести проверку, по результатам которой полицейские, допустившие данное правонарушение, будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения из органов внутренних дел», — говорится в сообщении.
Предположительно, ролик был снят на территории Чеченской республики. На видео Джикаева, одетая в полицейскую форму, стреляет из огнестрельного оружия.
В МВД сообщили, что в отношении героини ролика будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством.
Блогерши поссорились из‐за поведения в Сети и устроили кулачный бой 
Малика Джикаева ведет популярный на Северном Кавказе блог в Instagram и известна своими одиозными поступками. В 2018 году она устроила драку в хиджабах со спортсменкой из Дагестана.
Комментарии8
Происшествия , Видео , Чеченская Республика
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