Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер 

Рамблер 46 минут назад
Команда японского танкера Kokuka Courageous рассказала о неких «летающих объектах», повредивших судно. Об этом сообщил журналистам президент компании Kokuka Sangyo Co Ютака Катада, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.
В США обвинили Иран в атаках на танкеры в Оманском заливе
По словам Катады, команда танкера слышала выстрелы и видела оставшиеся после них дыры. Он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что судно было атаковано торпедами.
Президент компании-владельца судна сказал также, что груз метанола весом в 25 тысяч тонн не пострадал, экипаж вернулся на свои места, и сейчас танкер движется по направлению к ОАЭ в сопровождении боевых кораблей ВМС США.
Катада выразил сомнение, что целью атаки был именно японский танкер. Он сказал, что судно зарегистрировано в Панаме и ходит под панамским флагом. По его словам, чтобы выяснить принадлежность танкера, нужен тщательный анализ.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».
Комментарии98
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Чемпион России убит в США36
Кот Алибасова нашёлся14
Слова младшего сына Соколова вызвали подозрения
Ален Делон госпитализирован2
Селяне устроили сход из-за «войны» с цыганами8
Видео
00:20
Голунов назвал имя избившего его полицейского
Происшествия
00:46
«Все нормально»: пилот счел штатной ситуацию с SSJ
Происшествия
01:25
Малышева прервала молчание после скандала
Общество
00:35
Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли
Происшествия Статьи
00:45
Испытания «Тор-М2ДТ» показали на видео
Армия Войска
03:55
Психиатры вступились за Малышеву
Общество
01:54
Добронравов перестал угрожать нацбезопасности Украины
Общество В мире
00:42
Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест
Происшествия
00:28
Всех под арест? Что угрожает россиянам
Общество
02:04
«Будет тяжелым инвалидом»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение