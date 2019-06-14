«Летающие объекты». Команда рассказала об атаке на танкер

Команда японского танкера Kokuka Courageous рассказала о неких «летающих объектах», повредивших судно. Об этом сообщил журналистам президент компании Kokuka Sangyo Co Ютака Катада, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Reuters.

По словам Катады, команда танкера слышала выстрелы и видела оставшиеся после них дыры. Он опроверг появившуюся ранее информацию о том, что судно было атаковано торпедами.

Президент компании-владельца судна сказал также, что груз метанола весом в 25 тысяч тонн не пострадал, экипаж вернулся на свои места, и сейчас танкер движется по направлению к ОАЭ в сопровождении боевых кораблей ВМС США.

Катада выразил сомнение, что целью атаки был именно японский танкер. Он сказал, что судно зарегистрировано в Панаме и ходит под панамским флагом. По его словам, чтобы выяснить принадлежность танкера, нужен тщательный анализ.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атаке на гражданские танкеры. По его утверждению, на это указывают «данные разведки и использованное оружие».