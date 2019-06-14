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Чемпион России убит в США 

Газета.Ru + ещё 11 59 минут назад
Фото: EPA
Чемпион России по сноуборду Дмитрий Кольцов был застрелен в Лос-Анджелесе, сообщает "Советский спорт".
По информации LA Times, спортсмена убил житель Юты Ретт Маккензи Нельсон. Он вступил в словесную перепалку с россиянином на улице, а потом застрелил Кольцова. Врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь сноубордиста, он скончался через 20 минут после инцидента.
Однако Кольцов не стал единственной жертвой преступника. Нельсон сначала пытался убить человека, который был вместе со спортсменом, а потом застрелил заместителя шерифа шерифа Лос-Анджелеса Джозефа Солано.
Мотив преступлений пока не определен.
Ранее жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области.
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