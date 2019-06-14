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В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов 

Ридус + ещё 18 7 часов назад
Фото: РИА Новости
На полигоне под Воронежем, где утилизируются боеприпасы, возник пожар.
Уже произошло несколько взрывов.
«Из-за пала травы горит полигон по утилизации боеприпасов в Воронежской области. Угрозы населению нет», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что ближайший от полигона населенный пункт находится в 30 километрах.
Другой источник в экстренных службах пояснил, что пожар возник на военном полигоне Погоново, расположенном в Хохольском районе Воронежской области. Для ликвидации огня привлечены военнослужащие. Пострадавших нет.
По данным ГУ МЧС по Воронежской области, наблюдается третий класс пожарной опасности.
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Происшествия , ИТАР-ТАСС , Воронежская Область
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