В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

На полигоне под Воронежем, где утилизируются боеприпасы, возник пожар.

Уже произошло несколько взрывов.

«Из-за пала травы горит полигон по утилизации боеприпасов в Воронежской области. Угрозы населению нет», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что ближайший от полигона населенный пункт находится в 30 километрах.

Другой источник в экстренных службах пояснил, что пожар возник на военном полигоне Погоново, расположенном в Хохольском районе Воронежской области. Для ликвидации огня привлечены военнослужащие. Пострадавших нет.

По данным ГУ МЧС по Воронежской области, наблюдается третий класс пожарной опасности.