На полигоне под Воронежем, где утилизируются боеприпасы, возник пожар.
Уже произошло несколько взрывов.
«Из-за пала травы горит полигон по утилизации боеприпасов в Воронежской области. Угрозы населению нет», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
Собеседник агентства уточнил, что ближайший от полигона населенный пункт находится в 30 километрах.
Другой источник в экстренных службах пояснил, что пожар возник на военном полигоне Погоново, расположенном в Хохольском районе Воронежской области. Для ликвидации огня привлечены военнослужащие. Пострадавших нет.
По данным ГУ МЧС по Воронежской области, наблюдается третий класс пожарной опасности.