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В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами 

РИА Новости + ещё 3 42 минуты назад
Фото: пресс-служба ВВО
Боеприпасы в пятницу днем начали взрываться на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы, ближайшее село находится в 20 километрах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", — сказал собеседник агентства.
По его словам, угрозы населенным пунктам пока нет, "ближайшее село на расстоянии примерно 20 километров".
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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Происшествия , Пожары , РИА Новости , Воронежская Область
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