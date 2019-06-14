В Воронеже загорелся полигон с боеприпасами

Боеприпасы в пятницу днем начали взрываться на полигоне в Воронежской области после возгорания сухой травы, ближайшее село находится в 20 километрах, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"На полигоне по утилизации боеприпасов после возгорания травы детонируют снаряды", — сказал собеседник агентства.

По его словам, угрозы населенным пунктам пока нет, "ближайшее село на расстоянии примерно 20 километров".

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.