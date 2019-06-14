Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

Балаклавский районный суд Севастополя приговорил капитана задержанного за незаконный промысел украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" Виктора Новицкого к штрафу в 550 тысяч рублей и освободил его, сообщила пресс-служба суда.

Как ранее сообщила пресс-служба уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, судебное заседание по делу началось в пятницу, раньше назначенного срока. Новицкий находится в Симферополе под подпиской о невыезде и живет на съемной квартире.

"Суд назначил наказание в виде штрафа 550 тысяч рублей. В связи с тем, что он ранее содержался под стражей, от назначенного наказания освобожден. Подписка о невыезде отменена. В счет возмещения ущерба, причиненного преступлением, взыскано около 440 тысяч рублей", — сказали РИА Новости в пресс-службе суда.

Украинское судно "ЯМК-0041" в мае 2018 года было задержано у западного побережья Крыма за незаконный промысел рыбы. На него наложен арест, а в отношении гражданина Украины Новицкого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная с использованием служебного положения). Ему грозило до 5 лет лишения свободы.

В ноябре 2018 года уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина предложила обменять Новицкого на удерживаемого на Украине капитана крымского сейнера "Норд" Владимира Горбенко. Через месяц Новицкий был отпущен судом из СИЗО под подписку о невыезде, после чего сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева сообщила о ведущихся переговорах по его обмену на Горбенко.

В конце декабря адвокат Горбенко заявил, что его подзащитный пропал без вести на Украине, где ждал суда по ряду обвинений после задержания "Норда" 25 марта 2018 года в Азовском море с 10 членами экипажа (девять из них впоследствии вернулись в Крым, в том числе семеро — в обмен на задержанных за браконьерство украинских моряков). Его поиски результата не давали, пока 11 февраля мать капитана не сообщила, что сын вернулся домой в Керчь. Москалькова отмечала, что Горбенко прошел через границу официально, а погранслужба Украины заявила, что не будет расследовать выезд россиянина в Крым, при этом уголовное дело в отношении Горбенко закрыто не было.