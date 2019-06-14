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СК объяснил убийство отца сестрами Хачатурян 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следствие по делу об убийстве Михаила Хачатуряна тремя своими дочерями собирается дать правовую оценку действиям погибшего, который регулярно причинял девушкам психические и физические страдания, сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
По ее словам, в рамках расследования приняли все меры для того, чтобы установить смягчающие обстоятельства. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что лишь младшая несовершеннолетняя дочь в момент убийства не отдавала отчет своим действиям, а две старшие сестры были вменяемы, осознавали происходящее и могли управлять собой.
Согласно информации СК, «при оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий», пишет «Интерфакс».
Петренко также подтвердила, что всем троим предъявили обвинение в окончательной редакции.
Напомним, сестры Хачатурян 19, 18 и 17 лет зарезали своего 57-летнего отца, который страдал от расстройства личности, из-за издевательств с его стороны.
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Происшествия , Михаил Хачатурян , Светлана Петренко , СКР , Интерфакс
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