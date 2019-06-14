Мать-шизофреничка: что будет с девочкой-маугли

Головинский районный суд принял решение ограничить в родительских правах Ирину Гаращенко — мать 5-летней девочки, найденной в захламленной квартире в Москве . С нее также будут взысканы алименты. Ранее экспертиза признала женщину психически нездоровой — у нее диагностирована остаточная шизофрения. Специалисты отмечают, что Гаращенко представляет опасность для себя и окружающих.

Ирину Гаращенко, чья 5-летняя дочь была обнаружена в захламленной московской квартире, ограничили в родительских правах. С женщины также взыскали алименты, а ее ребенка передали в органы соцзащиты под опеку. Такое решение было принято Головинским районным судом 14 июня.

Ранее экспертиза показала, что Гаращенко страдает хроническим расстройством в форме остаточной шизофрении и представляет опасность для себя и других людей. Опека ходатайствовала о лишении женщины родительских прав.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников подчеркивал, что диагноз Гаращенко — не пожизненный. После лечения она сможет восстановить свои родительские права. По словам общественника, обвиняемая ведет себя спокойно, адекватно и постоянно интересуется жизнью дочери.

Против Гаращенко возбуждено уголовное дело о покушении на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. На данный момент женщина находится в психиатрическом отделении СИЗО «Бутырка».

В марте пятилетнюю девочку нашли запертой в квартире одной из московских многоэтажек. Соседи вызвали экстренные службы из-за непрекращающегося детского плача. После вскрытия двери спасатели заметили, что девочка находилась внутри забитого мусором грязного помещения.

Похожая история в марте произошла и в подмосковной Балашихе. Там в правоохранительные органы поступил звонок от соседей, которые рассказали о квартире, в которой в антисанитарных условиях жили 24 собаки, 15 кошек и четверо детей. Кроме того, в помещении также поживали трое взрослых людей — мать, отец и бабушка несовершеннолетних. По решению суда детей забрали из семьи — Балашихинский городской суд лишил Константина Надежду Мальцевых родительских прав.

Еще один случай был зафиксирован в подмосковных Мытищах. Там 9 апреля 2019 года в захламленной квартире полиция нашла четверых брошенных детей в возрасте от 2 до 8 лет. Правоохранительные органы прибыли по звонку соседей, которые пожаловались, что дети давно не выходят из помещения.

Как отмечали в аппарате детского омбудсмена Подмосковья, свидетельство о рождении было только у старшей девочки. Возраст остальных сразу узнать было невозможно, так как троих детей женщина рожала дома и официально их не оформляла.

После инцидента специалисты органов опеки забрали детей и отвезли в больницу. Врачи сделали вывод, что им необходима помощь логопеда и дефектолога.

Впоследствии несовершеннолетних перевели в социальные учреждения. Женщине тогда объяснили, что она сможет вернуть детей, только если она исправит свое поведение и докажет материнство.

В апреле подобный случай произошел и в Ставрополе. Там силовики обнаружили двух девочек, живущих в переполненной мусором квартире и не ходящих в детский сад.

«Как долго было такое состояние (недвижимости — «Газета.Ru»), даже соседи не могут пояснить, потому что ничего такого не замечали, хотя запах слышался из квартиры. Родители пока ничего внятного не сказали. Дети не ходили ни в ясли, ни в детский сад. Обыкновенная семья — папа и мама. Папа работает, мама не работает, на вид нормальные», — отмечала уполномоченная по правам детей в Ставропольском крае Светлана Адаменко.

Позднее было принято решение об изъятии детей из семьи. По словам омбудсмена, то, в каких условиях живут девочки, случайно заметили специалисты, занимавшиеся прокладкой интернет-кабеля.