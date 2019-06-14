МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", — сказано в преамбуле документа.

После попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь, говорится в документе.