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МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево 

ТАСС + ещё 18 31 минуту назад
Межгосударственный авиационный комитет выпустил предварительный доклад о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в столичном аэропорту Шереметьево. Документ опубликован на сайте ведомства.
"Предварительный отчет содержит поступившую на данный момент в комиссию по расследованию авиационного происшествия фактическую информацию, а также результаты расшифровки данных бортовых и наземных средств объективного контроля и видеоинформации, результаты законченных к настоящему моменту исследований и другие материалы. При поступлении дополнительной информации отчет может быть уточнен и дополнен", — сказано в преамбуле документа.
После попадания молнии у лайнера отключился автопилот и была нарушена связь, говорится в документе.
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Происшествия , Видео , Катастрофы , Межгосударственный авиационный комитет , Аэропорт Шереметьево
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