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СМИ сообщили о противоречиях в показаниях младшего сына хоккеиста Соколова 

RT на русском + ещё 74 1 час назад
Фото: ТАСС
Стало известно, что Арсений Соколов, младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова, путался в показаниях по делу об убийстве его матери.
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Как сообщает ФАН, 15-летний подросток путался в показаниях на первом допросе, на что обратили внимание эксперты.
Отмечается, что подозрения следствия усилились, когда врачи заявили, что оба ранения шеи старшего сына спортсмена, Максима, находились в труднодоступных местах и нанести их самому себе невозможно.
13 июня появилась информация о том, что в частном доме, расположенном в коттеджном посёлке Новая Романовка Всеволожского района Ленинградской области, были обнаружены тело хозяйки дома и 18-летний юноша, который в тяжёлом состоянии был госпитализирован. На месте преступления также присутствовал второй сын женщины. Источники сообщили, что погибшая — жена известного хоккейного вратаря Максима Соколова Ирина.
Ранее сообщалось, что сын хоккеиста Соколова дважды ударил брата ножом из мести.
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