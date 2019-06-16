Цыгане после конфликта в Чемодановке покидают Пензенскую область. Грядут масштабные проверки

Пензенскую область ночью покинули сразу несколько семей цыган проживавших в Городищенском районе, сообщает портал Рenza-post. По данным издания, с понедельника пройдут проверки цыган на предмет законности их проживания в регионе.

Проверку анонсировал губернатор области Иван Белозерцев сразу после того, как в селе Чемодановка произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Он пообещал, что у представителей цыганской национальности проверят право на землю и недвижимость, регистрацию, а также законность подключения к газу, свету, воде, задолженность по коммунальным услугам и так далее.

В Сети, как указывают пензенские журналисты, пишут о том, что полиция взяла на контроль цыганский поселок на Проспекте Победы.

«Подогнали для охраны наряд полиции, а по улице ходят Росгвардейцы в штатском. Бритоголовых пацанов, которые тусуются у Коллажа, ждут с нетерпением», — сообщается в региональных пабликах.

Между жителями пензенского села Чемодановка произошёл конфликт, переросший в массовую драку, в которой участвовали несколько сотен человек. Серьезно пострадали пять человек, один из них скончался в больнице от ранений, напоминает RT. В знак протеста жители на время перекрыли федеральную трассу М5 Урал.

Губернатор на сельском сходе пообещал, что в ближайшее время займется вопросами уличного освещения, водоснабжения, благоустройства и работой общественного транспорта в Чемодановке.