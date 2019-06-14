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Трагедия в Раменском: возможному убийце отменили арест 

Рамблер 37 минут назад
Мосгорсуд отменил решение об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве его знакомой Евгении Исаенковой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Кулакова.
По словам адвоката Артема Сарбашева, Кулаков останется под стражей до 24 июня. В ближайшее время должно состояться новое судебное заседание по ходатайству следствия об аресте.
Появились данные экспертизы тела Исаенковой
Защитник Кулакова пообещал представить на этом заседании новую информацию по делу, в том числе может быть готов биллинг мобильных телефонов Кулакова и Исаенковой, результаты трассологической, генетической и других экспертиз. Суд заново рассмотрит доводы следствия и защиты.
«Экспертизы уже готовы, и мы надеемся, что там будут уже оправдывающие моменты», — подчеркнул адвокат.
1 июня Бабушкинский районный суд Москвы постановил арестовать Кулакова до 7 июля по обвинению в убийстве. По версии следствия, в ночь на 2 мая он убил 39-летнюю Исаенкову, замглавы Общественной палаты Раменского района. СМИ писали, что некоторое время их связывали близкие отношения, но затем между ними произошел конфликт.
Кулаков не признал вину. Он заявил, что в момент, когда была убита Исаенкова, он находился дома в кругу семьи.
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Происшествия , Видео , Андрей Кулаков , Мосгорсуд , Московская область , Раменское
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