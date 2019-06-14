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Потолок обрушился в ТЦ «Мега» в Санкт-Петербурге 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Фото: spb_today , Вконтакте
От обломков пострадала одна из припаркованных машин.
В петербургском торговом центре «Мега Дыбенко» обвалился пол на первом этаже. Потолок рухнул прямо на парковку развлекательного комплекса.
Кадры с места очевидцы публикуют в Сети. На них видно, что в потолке появилась огромная дыра.
Торговый центр временно закрыт. Пострадавших в связи с ЧП нет, уточняет «Фонтанка».
Точные причины и площадь обряжения неизвестны. Известно, что инцидент произошел во время демонтажа стяжки. По предварительным причинам, рабочие могли неумышленно повредить плиты перекрытий.
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Происшествия , Фонтанка.Ру , Санкт-Петербург
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