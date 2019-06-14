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Новозеладский стрелок отказался признать вину 

Lenta.ru + ещё 9 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Брентон Таррант, расстрелявший людей в мечетях Новой Зеландии, отказался признать свою вину в суде. Об этом сообщает Associated Press.
Адвокаты подсудимого заявили о непризнании вины их клиентом. Тарранта обвиняют в терроризме, убийстве 51 человек и 40 покушениях. Отмечается, что по мнению экспертов, психическое здоровье стрелка позволяет ему нести ответственность.
Ранее стало известно, что напавший на синагогу в калифорнийском городе Повэй преступник вдохновился терактом в Новой Зеландии.
Нападение на две мечети в городе Крайстчерч произошло 15 марта. Были задержаны несколько подозреваемых, однако обвинение в нападении предъявили только австралийцу Брентону Тарранту. Он транслировал происходящее в интернете и за день до трагедии опубликовал 37-страничный манифест под названием «Великая замена». Позднее Таррант рассказал, что на преступление его вдохновили теракты в Европе.
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Происшествия , Новая Зеландия
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