Журналист "Медузы" Иван Голунов в интервью телеведущей Ксении Собчак назвал имя полицейского, избившего его во время задержания.
Голунов рассказал, что когда его привезли в наркодиспансер для медицинского освидетельствования, оперативник Максим Уметбаев вспылил и нанес ему два удара кулаком в висок, а затем наступил ногой на грудь.
"Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь", — рассказал журналист.
Голунова задержали шестого июня, известно об этом стало на следующий день. ГУ МВД по Москве сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, журналиста проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и столичное управление МВД проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД России Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналиста освободили из-под домашнего ареста. В четверг Владимир Путин своим указом освободил от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.