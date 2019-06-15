Голунов рассказал, кто избил его во время задержания

Голунов рассказал, что когда его привезли в наркодиспансер для медицинского освидетельствования, оперативник Максим Уметбаев вспылил и нанес ему два удара кулаком в висок, а затем наступил ногой на грудь.

"Не чтобы это было прямо больно, но ощутимо. Это вполне чувствовалось на следующий день при нажатии, когда приезжала скорая помощь", — рассказал журналист.

Голунова задержали шестого июня, известно об этом стало на следующий день. ГУ МВД по Москве сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, журналиста проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.