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СМИ: Четыре станции метро проверяют в Москве из‐за угрозы взрыва 

360tv.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре станции московской подземки проверяют из-за анонимных звонков о «минировании». Об этом 13 июня сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Проверка проходит на «Белорусской» Кольцевой и Замоскворецкой линий, а также «Арбатской» Филевской и Арбатско-Покровской линий.
Пассажиры эвакуированы не были, метро работает в штатном режиме.
За несколько часов до этого из-за бесхозного предмета высаживали пассажиров из одного поезда на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии. Поезд был убран с линии для проверки, и движение быстро ввели в график.
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