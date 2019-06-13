СМИ: Четыре станции метро проверяют в Москве из‐за угрозы взрыва

Четыре станции московской подземки проверяют из-за анонимных звонков о «минировании». Об этом 13 июня сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Проверка проходит на «Белорусской» Кольцевой и Замоскворецкой линий, а также «Арбатской» Филевской и Арбатско-Покровской линий.

Пассажиры эвакуированы не были, метро работает в штатном режиме.

За несколько часов до этого из-за бесхозного предмета высаживали пассажиров из одного поезда на станции «Курская» Арбатско-Покровской линии. Поезд был убран с линии для проверки, и движение быстро ввели в график.