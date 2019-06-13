Зомби-змеи вызвали переполох в Северной Каролине

Департамент парков и зон отдыха американского штата Северная Каролина написал про змей-зомби в Facebook и вызвал переполох в соцсетях и СМИ. Об этом сообщает издание Huffington Post.

В посте про широконосую восточную змею на странице департамента ее назвали зомби за склонность лежать на спине и притворяться мертвой. Новость тут же подхватили СМИ, сообщившие, что Северная Каролина предупреждает о нашествии змей-зомби.

Представители департамента парков и зон отдыха поспешили успокоить общественность. «Мы любим широконосых восточных змей, — заверила его пресс-секретарь Кэти Холл (Katie Hall). — Они устраивают очень драматичное представление, но это, скорее, очаровательно». Поводом для поста в Facebook было образовательное мероприятие «Год змеи», которое проводится в парках штата.

Широконосые восточные змеи встречаются в центральных, восточных и юго-восточных штатах США и в канадской провинции Онтарио. Они ядовиты, однако их яд не представляет угрозы для жизни. В случае опасности эти пресмыкающиеся раздувают горло, чтобы стать похожими на кобру, шипят или притворяются мертвыми.

В 2016 году сообщалось, что жителя США укусила отрубленная голова гремучей змеи. Спасателям понадобилось более часа, чтобы добраться до пострадавшего, вынести его из леса, а затем доставить в больницу на вертолете.