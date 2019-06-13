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30 тысяч рублей. Парикмахер заплатит штраф за небрежность 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
Фото: depositphotos.com
Московского парикмахера признали виновным в оказании некачественных услуг, пишет «Ридус».
Таганский районный суд Москвы признал 38-летнего парикмахера Бедхоза Бойматова виновным в преступлении, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Суд установил, что Бойматов не провел пробу на чувствительность перед окрашиванием волос, бороды и усов одному из клиентов, вследствие чего у того начался острый контактный дерматит.
Суд постановил, что Бойматов причинил клиенту легкий вред здоровью, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.
Парикмахер полностью признал свою вину.
Происшествия , Ридус , Москва
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