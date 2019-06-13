30 тысяч рублей. Парикмахер заплатит штраф за небрежность

Московского парикмахера признали виновным в оказании некачественных услуг, пишет «Ридус»

Таганский районный суд Москвы признал 38-летнего парикмахера Бедхоза Бойматова виновным в преступлении, предусмотренного статьей УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Суд установил, что Бойматов не провел пробу на чувствительность перед окрашиванием волос, бороды и усов одному из клиентов, вследствие чего у того начался острый контактный дерматит.

Суд постановил, что Бойматов причинил клиенту легкий вред здоровью, и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Парикмахер полностью признал свою вину.