В деле против российского активиста появились 263 грамма марихуаны

Кабардино-Балкарии руководителя общественного движения «Хабзэ» Мартина Кочесоко поместили под стражу по уголовному делу о покупке 263 грамм марихуаны. Об этом РИА Новости сообщили в республиканском МВД.

В ведомстве отметили, что активист признал вину. При этом днем ранее член ОНК Заур Жемухов рассказал «Кавказскому узлу», что посещал мужчину в СИЗО , и что тот не признает себя виновным.

Соратники общественника уверены, что запрещенные вещества ему подбросили, чтобы тот прекратил свою деятельность. За него вступились в Совете черкесских общественных организаций. 12 июня в Москве и Праге прошли акции протеста в его поддержку. Петицию на сайте Change.org с требованием освободить Кочесоко на момент публикации новости подписали 3400 человек.

Мартина Кочесоко задержали 7 июня. Его машину остановили на трассе М29, внутри нашли якобы принадлежащий ему пакет с наркотиком. 8 июня в офисе организации и домах других активистов также прошли обыски.

Ранее общественник говорил, что представители местных властей приходили к его родителями и советовали «сбавить активность».

Движение «Хабзэ» занимается сохранением языка и культуры черкесов, проводит конные марши в память жертв Кавказской войны.