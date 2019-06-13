Не менее 62 человек в Нигерии погибли при нападении бандитов

По крайней мере 62 человека погибли в результате серии атак вооруженных бандитов в центральной части Нигерии , сообщает местная газета Nation со ссылкой на сенатора от штата Нигер Давида Умару.

Отмечается, что атаки начались в районе Широро (Shiroro) в воскресенье, пока бандиты совершили нападения на восемь деревень. В результате серии атак более тысячи человек оказались в лагерях для внутренне перемещенных лиц.

"Я призываю президента (Мохаммаду) Бухари отдать приказ военным, чтобы они прибыли в этот район для того, чтобы остановить бандитов", — сказал сенатор. Он также обратился к военным с тем, чтобы они пресекли нападения бандитов на деревни.