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Люди застряли на экстремальном аттракционе в Петербурге 

360tv.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: divo-ostrov.ru
Сегодня детский страх нескольких посетителей парка аттракционов «Диво Остров» в Петербурге стал явью. Отключилось электричество, и люди зависли в воздухе на экстремальных каруселях. Об этом сообщило издание «Фонтанка».
В «Ленэнерго» журналистам сообщили, что сразу после сообщения о перебоях электричества специалисты выехали на место происшествия, в парк были направлены дизель-генераторные установки.
«ПАО «Ленэнерго» ведет восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ в районе Крестовского острова», — добавили в компании.
Позже поступило сообщение, что подача электричества была восстановлена, а людей сняли с высоты. В пресс-службе «Диво Острова» не ответили, как долго посетителям пришлось провисеть в неудобном положении.
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Происшествия , Ленэнерго , Санкт-Петербург
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