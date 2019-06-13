Люди застряли на экстремальном аттракционе в Петербурге

Сегодня детский страх нескольких посетителей парка аттракционов «Диво Остров» в Петербурге стал явью. Отключилось электричество, и люди зависли в воздухе на экстремальных каруселях. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

«Ленэнерго» журналистам сообщили, что сразу после сообщения о перебоях электричества специалисты выехали на место происшествия, в парк были направлены дизель-генераторные установки.

«ПАО «Ленэнерго» ведет восстановительные работы после технологического нарушения на оборудовании 110 кВ в районе Крестовского острова», — добавили в компании.

Позже поступило сообщение, что подача электричества была восстановлена, а людей сняли с высоты. В пресс-службе «Диво Острова» не ответили, как долго посетителям пришлось провисеть в неудобном положении.