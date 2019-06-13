Полиция и скорая в Солсбери потратили миллион фунтов на замену транспорта

Полиция графства Уилтшир и Юго-западная служба скорой помощи при Национальной службе здравоохранения Англии (SWASFT) потратили около 891,9 тысячи фунтов стерлингов (около 1 миллиона 130 тысяч долларов США) на замену транспорта после инцидента в Солсбери в прошлом году, пишет британское издание Salisbury Journal.

Служба скорой помощи и полиция графства подтвердили изданию, что 24 транспортных средства пришлось уничтожить после инцидента с отравлением в Солсбери в марте прошлого года.

В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

После подачи запросов на основании закона о свободе информации 2000 года журналисты узнали, что общий ущерб от утилизации транспортных средств полиции и службы скорой помощи оценивается в более чем 431,9 тысячи фунтов (около 548 тысяч долларов). Эта сумма не включает 460 тысяч фунтов (583 тысячи долларов), потраченных полицией на то, чтобы закупить новые автомобили взамен утилизированных, а также на оплату аренды транспорта, который она использовала, пока производилась замена автомобилей. Наибольшую сумму потратила SWASFT, утилизировавшая восемь транспортных средств.