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Полиция и скорая в Солсбери потратили миллион фунтов на замену транспорта 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Полиция графства Уилтшир и Юго-западная служба скорой помощи при Национальной службе здравоохранения Англии (SWASFT) потратили около 891,9 тысячи фунтов стерлингов (около 1 миллиона 130 тысяч долларов США) на замену транспорта после инцидента в Солсбери в прошлом году, пишет британское издание Salisbury Journal.
Служба скорой помощи и полиция графства подтвердили изданию, что 24 транспортных средства пришлось уничтожить после инцидента с отравлением в Солсбери в марте прошлого года.
В марте 2018 года в британском городе Солсбери были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает. Российская сторона не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал эту инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
После подачи запросов на основании закона о свободе информации 2000 года журналисты узнали, что общий ущерб от утилизации транспортных средств полиции и службы скорой помощи оценивается в более чем 431,9 тысячи фунтов (около 548 тысяч долларов). Эта сумма не включает 460 тысяч фунтов (583 тысячи долларов), потраченных полицией на то, чтобы закупить новые автомобили взамен утилизированных, а также на оплату аренды транспорта, который она использовала, пока производилась замена автомобилей. Наибольшую сумму потратила SWASFT, утилизировавшая восемь транспортных средств.
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Происшествия , Сергей Скрипаль , Тереза Мэй , МИД , ГРУ , Великобритания
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