В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент

Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего студента. Он почувствовал себя плохо во время утренней зарядки на военно-полевых сборах в Мирнинском районе Якутии , сообщается на официальном сайте СК России по Республике Саха (Якутия).

"Проводится процессуальная проверка по факту смерти студента Мирнинского регионального технического колледжа на военно-полевых сборах в поселке Заря. 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался", — сообщается в опубликованном сообщении.

Для выяснения причин смерти учащегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.