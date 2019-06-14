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В Якутии на военно-полевых сборах погиб студент 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства гибели 16-летнего студента. Он почувствовал себя плохо во время утренней зарядки на военно-полевых сборах в Мирнинском районе Якутии, сообщается на официальном сайте СК России по Республике Саха (Якутия).
"Проводится процессуальная проверка по факту смерти студента Мирнинского регионального технического колледжа на военно-полевых сборах в поселке Заря. 8 июня 2019 года во время утренней зарядки 16-летний студент колледжа почувствовал недомогание. Он был доставлен в больницу, где позже скончался", — сообщается в опубликованном сообщении.
Для выяснения причин смерти учащегося назначена судебно-медицинская экспертиза. Как сообщается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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Происшествия , Республика Саха (Якутия)
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