На борту загоревшегося в Оманском заливе танкера находились 11 россиян

Одиннадцать россиян, 11 филиппинцев и один гражданин Грузии находились на борту танкера Front Altair в Оманском заливе, на котором произошел взрыв, сообщил РИА Новости представитель компании, владеющей танкером.

"У нас на борту 11 россиян, один грузин и 11 филиппинцев. Все (были — ред.) эвакуированы с судна… Они все в порядке и в безопасности", — заявил представитель Frontline Пэт Адамсон.

Иранские и арабские СМИ в четверг сообщили, что в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера. Позже министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что власти страны осведомлены о сообщениях о нападении на суда в Оманском заливе, где находится относящийся к Японии груз. Ливанский телеканал Al-Mayadeen сообщил, что один из двух атакованных танкеров Front Altair затонул, однако, по данным агентства Рейтер, эта информация получила опровержение со стороны владеющей танкером компании Frontline.

По данным агентства IRNA, после нападения в Оманском заливе Иран спас с нефтяных танкеров 44 моряка, доставив их на свою территорию.