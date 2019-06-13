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Российского педофила-миллионера посадили на 12 лет 

Lenta.ru + ещё 3 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
В Ярославле суд приговорил местного жителя, обвиняемого в совращении несовершеннолетних, к 12 годам и одному месяцу колонии строгого режима. Об этом в четверг, 13 июня, сообщает управление Следственного комитета России по региону.
58-летнему мужчине инкриминировались изнасилование и также насильственные действия сексуального характера. Всего на его счету восемь преступных эпизодов.
По данным следствия, с 2001-го по 2003 год он неоднократно совершал данные преступления в отношении 12-летней девочки на территории заброшенных домов неподалеку от Московского проспекта и в Петропавловском парке. Затем, уже с 2016-го по 2017-й, он несколько раз совершил насильственные действия сексуального характера в отношении четырех девочек в возрасте от семи до девяти лет на территории Красноперекопского района.
Как уточняет РЕН ТВ, речь идет о бизнесмене Владимире Голубеве, владеющем многомиллионным состоянием. В своем городе он известен как хозяин крупнейшего холдинга, которому принадлежат десятки предприятий. Сам Голубев часто называл себя меценатом и спонсировал городские мероприятия. Кроме того, он отличился эпатажной выходкой, когда разбил свой автомобиль марки Bentley, а затем устроил на его фоне фотосессию.
4 апреля сообщалось, что в Череповце суд приговорил к 21 году колонии мужчину, признанного виновным в серии нападений на несовершеннолетних девочек. Свои преступления он совершал еще в начале 2000-х годов, после чего 14 лет скрывался от следствия. Жертвами стали девочки 8 и 10 лет, а также 17-летняя девушка.
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Происшествия , Криминал , Владимир Голубев , СКР , ФСИН , РЕН ТВ , Ярославль
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