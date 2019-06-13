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«Народного» рецидивиста Глобуса задержали в Подмосковье 

Вести.Ru + ещё 1 1 час назад
Фото: МВД РФ
Проведшего большую часть жизни в колониях 36-летнего рецидивиста задержали в подмосковном Клину по подозрению в совершении более 20 мелких краж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос предполагаемого злоумышленника сняли на видео.
Вор по кличке Глобус, по собственному признанию, был судим 10 или 11 раз по "народным" статьям — за грабежи и кражи — и провел в местах не столь отдаленных более 20 лет. На сей раз его вызвали в отделение поговорить по поводу грабежа церковной лавки в селе Демьяново, откуда подозреваемый вынес несколько цепочек и мизерную сумму.
Попутно выяснилось, что мужчина причастен к еще более чем 20 кражам. Так, в феврале он с помощью лестницы забрался к соседям на второй этаж и умыкнул микроволновую печь, а в апреле его несколько раз останавливали сотрудники ЧОП местных супермаркетов, откуда он пытался вынести дезодоранты, мясо и алкоголь.
Следователи не исключают, что число эпизодов в деле Глобуса увеличится. Суда он будет дожидаться в следственном изоляторе.
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Происшествия , Ирина Волк , МВД , ФСИН , Московская область
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