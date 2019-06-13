«Народного» рецидивиста Глобуса задержали в Подмосковье

Проведшего большую часть жизни в колониях 36-летнего рецидивиста задержали в подмосковном Клину по подозрению в совершении более 20 мелких краж, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк . Допрос предполагаемого злоумышленника сняли на видео.

Вор по кличке Глобус, по собственному признанию, был судим 10 или 11 раз по "народным" статьям — за грабежи и кражи — и провел в местах не столь отдаленных более 20 лет. На сей раз его вызвали в отделение поговорить по поводу грабежа церковной лавки в селе Демьяново, откуда подозреваемый вынес несколько цепочек и мизерную сумму.

Попутно выяснилось, что мужчина причастен к еще более чем 20 кражам. Так, в феврале он с помощью лестницы забрался к соседям на второй этаж и умыкнул микроволновую печь, а в апреле его несколько раз останавливали сотрудники ЧОП местных супермаркетов, откуда он пытался вынести дезодоранты, мясо и алкоголь.