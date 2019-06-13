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Во Владивостоке сняли с рейса дебошира, угрожавшего экипажу самолета 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Самолет рейсом "Владивосток — Новосибирск" по пути на взлетную полосу вернулся к посадочному рукаву для снятия с рейса пассажира, который вел себя агрессивно, сообщает управление на транспорте МВД РФ по ДФО.
"В дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту города Владивостока поступило сообщение о том, что на борту рейса сообщением "Владивосток — Новосибирск" находится мужчина, который ведет себя агрессивно, матерится и не выполняет требования экипажа воздушного судна. Из-за действий мужчины по пути к взлётной полосе командиром экипажа было принято решение о возвращении воздушного судна к посадочному рукаву и снятии дебошира с рейса", — говорится в сообщении.
По данным полиции, 32-летний житель Приморского края угрожал членам экипажа и другим пассажирам физической расправой и грубо ругался. Проходить медицинское освидетельствование он отказался. На дебошира составили протокол и взяли с него обязательство о явке.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Владивосток , Новосибирск
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