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На юге Москвы ограбили банк 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Неизвестный с пистолетом в четверг утром ограбил банк на юге Москвы, речь идет о "крупной сумме", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"В 9.06 в полицию поступил звонок, что неизвестный мужчина … забрал крупную сумму из кредитно-финансовой организации на Варшавском шоссе и скрылся", — сказал сотрудник пресс-службы.
В руках преступника, согласно полицейской формулировке, был "предмет, похожий на пистолет". Дело в том, что если что-то и выглядит как оружие, не факт, что оно им является.
Грабителя ищут. Сумма похищенного пока выясняется.
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