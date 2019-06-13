На юге Москвы ограбили банк

Неизвестный с пистолетом в четверг утром ограбил банк на юге Москвы , речь идет о "крупной сумме", сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

"В 9.06 в полицию поступил звонок, что неизвестный мужчина … забрал крупную сумму из кредитно-финансовой организации на Варшавском шоссе и скрылся", — сказал сотрудник пресс-службы.

В руках преступника, согласно полицейской формулировке, был "предмет, похожий на пистолет". Дело в том, что если что-то и выглядит как оружие, не факт, что оно им является.

Грабителя ищут. Сумма похищенного пока выясняется.