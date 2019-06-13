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Упавший на проходной больницы россиянин не дождался помощи и умер 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
В московской районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».
По данным телеканала, когда россиянин упал у проходной больницы на улице Шкулева, 4, проходившая мимо женщина обратилась к охраннику с просьбой позвать врачей, но тот предложил ей самостоятельно вызвать скорую помощь. Когда к входу в больницу подъехала неотложка, россиянина уже нельзя было спасти.
«Был шок! Ладно, еще когда человек находится вне зоны больницы, а здесь рядом больница», — рассказала очевидица событий.
В департаменте здравоохранения назначена служебная проверка. В ведомстве проверили камеры видеонаблюдения и заявили, что охранник действительно не сообщил об умирающем на пороге больницы россиянине медикам, в результате чего его уволили.
Ранее в Челябинской области ветеран 95-летний Великой Отечественной войны умер на лавке у больницы после отказа врачей от его госпитализации. По словам его внучки, отказ был мотивирован тем, что в больнице нет мест. Она отметила, что медицинскую помощь пожилому россиянину не оказали.
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