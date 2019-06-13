Упавший на проходной больницы россиянин не дождался помощи и умер

В московской районе Текстильщики отказали в медицинской помощи местному жителю, которому стало плохо у входа в больницу, и посоветовали прохожей вызвать скорую. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

По данным телеканала, когда россиянин упал у проходной больницы на улице Шкулева, 4, проходившая мимо женщина обратилась к охраннику с просьбой позвать врачей, но тот предложил ей самостоятельно вызвать скорую помощь. Когда к входу в больницу подъехала неотложка, россиянина уже нельзя было спасти.

«Был шок! Ладно, еще когда человек находится вне зоны больницы, а здесь рядом больница», — рассказала очевидица событий.

В департаменте здравоохранения назначена служебная проверка. В ведомстве проверили камеры видеонаблюдения и заявили, что охранник действительно не сообщил об умирающем на пороге больницы россиянине медикам, в результате чего его уволили.

Ранее в Челябинской области ветеран 95-летний Великой Отечественной войны умер на лавке у больницы после отказа врачей от его госпитализации. По словам его внучки, отказ был мотивирован тем, что в больнице нет мест. Она отметила, что медицинскую помощь пожилому россиянину не оказали.