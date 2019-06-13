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«Объявили в розыск»: раскрыта личность «воскресшего Цапка» 

Рамблер 58 минут назад
Прокурорам Краснодарского края и Сочи не поступали обращения по поводу человека, похожего на умершего в СИЗО Сергея Цапка. Об этом сообщает РИА Новости.
В краснодарской станице Кущевская несколько лет действовала преступная группировка, которую возглавляли братья Николай и Сергей Цапки. По версии следствия, на счету их банды 19 убийств.
В ноябре 2013 года Сергей Цапок получил пожизненный срок. Летом 2014 года он умер в СИЗО. Похожего на Цапка мужчину заметили на снимке с места аварии, произошедшей 4 июня 2019 года в Сочи. «Комсомольская правда» сообщила, что местные жители обратились в прокуратуру с требованием установить личность мужчины.
В пресс-службе краснодарской прокуратуры РИА Новости сообщили, что обращений к ним не поступало, но после появления новостей личность этого человека они установили. Им оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров.
"Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара", — сообщили в пресс-службе.
Сергей Цапок скончался в медчасти краснодарского изолятора 7 июля 2014 года. Сообщалось, что причиной его смерти стала закупорка легочной артерии после отрыва тромба.
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Происшествия , Видео , Сергей Цапок , Генпрокуратура РФ , ФСИН , РИА Новости , Комсомольская правда , Краснодарский Край , Сочи
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