«Объявили в розыск»: раскрыта личность «воскресшего Цапка»

В краснодарской станице Кущевская несколько лет действовала преступная группировка, которую возглавляли братья Николай и Сергей Цапки. По версии следствия, на счету их банды 19 убийств.

В ноябре 2013 года Сергей Цапок получил пожизненный срок. Летом 2014 года он умер в СИЗО. Похожего на Цапка мужчину заметили на снимке с места аварии, произошедшей 4 июня 2019 года в Сочи. «Комсомольская правда» сообщила , что местные жители обратились в прокуратуру с требованием установить личность мужчины.

В пресс-службе краснодарской прокуратуры РИА Новости сообщили, что обращений к ним не поступало, но после появления новостей личность этого человека они установили. Им оказался уроженец Бишкека Виталий Никифоров.

"Находится в федеральном розыске за кражу. В Выселках его объявили в федеральный розыск. Это относительно недалеко от Краснодара", — сообщили в пресс-службе.

Сергей Цапок скончался в медчасти краснодарского изолятора 7 июля 2014 года. Сообщалось, что причиной его смерти стала закупорка легочной артерии после отрыва тромба.